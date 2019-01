Ce a facut Alina Vidican de Sarbatori, dupa ce a fost lasata de Borcea pentru Pelinel

Alina Vidican a petrecut Sarbatorile singura, la Miami.

Cristi Borcea a parasit-o pe Alina Vidican pentru Valentina Pelinel, cea care i-a daruit deja un copil si e gravida cu gemeni. Cei doi s-au casatorit la Budapesta si acum formeaza o familie. Alina Vidican in schimb a decis sa ramana singura, mai ales ca Borcea a rugat-o sa nu se afiseze cu alti barbati.

"Alina nu vrea sa auda de alt barbat in afara de Cristi Borcea. El i-a cerut sa fie cat mai discreta, sa nu se afiseze cu altii, iar ea nu numai ca a acceptat, dar nici nu vrea sa vada pe un altul. in plus, spune femeia, nu doreste sa le dea senzatia copiilor pe care ii are cu Cristi Borcea ca tatal lor ar putea fi inlocuit de un alt barbat. Asa ca, prefera sa stea singura, sa se dedice familiei sale”, au explicat apropiati, pentru wowbiz.

Alina Vidican si Valentina Pelinel erau prietene inainte ca Borcea sa fie inchis.

"Valentina si sotul ei mergeau in vacante cu mine si cu Cristi. Am petrecut cateva zile la San Juan, mai multe vacante la Miami. Nu am crezut ca ravneste la sotul meu. Am avut o parere foarte buna despre ea. Eram toti prieteni de familie si ea imi era draga”, a spus Alina Vidican, potrivit EVZ Monden