Transformare incredibila a fostei neveste a lui Borcea. Cum arata acum 'Barbie' Alina si cu cine se iubeste

Alina Vidican a reusit sa treaca peste despartirea de Borcea.

Femeia traieste la Miami alaturi de noul sau iubit. Pe retelele sociale, fosta sotie a milionarului a postat mai multe imagini in care apare langa un barbat despre a carui identitate n-a dezvaluit nimic.

Vidican a trecut printr-o transformare uluitoare si e departe de infatisarea pe care o avea in perioada in care se iubea cu Borcea. Alina a facut mai multe operatii estetice si a recurs si la implanturi, astfel ca acum are un look 'Barbie', la moda in Statele Unite.