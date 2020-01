BOOMBASTIK! Nu a prins minute pe teren, dar se mentine in forma acasa! :) Cum arata in costum de baie iubita celei mai recente achizitii a lui Real Madrid. FOTO

Eder Militao (21 ani) se poate declara un om norocos in viata personala.

Pe plan profesional nu a reusit sa se impuna inca in centrul apararii lui Real Madrid, insa pe plan personal a dat lovitura. Fundasul central transferat in vara de la Porto, in schimbul sumei de 50 de milioane de euro, a prezentat-o fanilor pe iubita lui.



Alicia Gomes Oliveira are 23 de ani si este din Brazilia. Iubita lui Militao arata superb in costum de baie. Aceasta este ipostaza in care pozeaza cel mai des pentru contul sau de Instagram.