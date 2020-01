Zidane a facut SHOW TOTAL la conferinta de presa! Declaratiile neasteptate ale antrenorului lui Real Madrid: "Ceilalti ce sunt? Fraieri?"

Zinedine Zidane a participat la conferinta de presa dinaintea meciului din La Liga, cu Getafe.

Antrenorul lui Real Madrid a vorbit despre situatia echipei dupa pauza competitionala, dar si despre starea lotului. Francezul a declarat ca Eden Hazard va fi indisponibil pentru meciul din Supercupa Spaniei, insa spera sa il recupereze cat mai repede.

In momentul in care a fost intrebat daca ar fi un sezon dezastruos daca nu va reusi sa castige titluri cu Real Madrid in acest an, francezul s-a dezlantuit si a uimit pe toti cu declaratia sa.

"Nu. Esec este sa nu incerci, sa nu dai totul pe teren. Asta ar fi un esec, insa pentru noi, important este sa ne antrenam la cel mai mare nivel, zilnic si sa dam totul pe teren. La final, exista o echipa care castiga La Liga, alta care castiga Champions League. Ceilalti ce sunt? Fraieri? Pai nu..", a declarat Zinedine Zidane la conferinta de presa.