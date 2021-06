AUR, reactie dura dupa ce "tricolorii" au ingenuncheat in startul meciului cu Anglia, pentru miscarea "Black Lives Matter": "O nationala in genunchi"

Partidul AUR a reactionat dur dupa ce nationala Romaniei a ingenunchiat in startul amicalului cu Anglia.

Singurii fotbalisti care au facut nota discordanta de la acest gest au fost Nicolae Stanciu si Ionut Nedelcearu, ei fiind singurii laudati de partidul extremist pe retelele de socializare.

AUR a ajuns in parlamentul Romaniei dupa ce a obtinut aproximativ 10% din sufragii, la alegerile parlamentare .

"O nationala in genunchi, la propriu si la figurat: obisnuiti sa ingenuncheze in fata adversarilor, jucatorii echipei nationale de fotbal au mers astazi si mai departe, luand decizia de a ingenunchea la propriu, luand astfel parte la campania corect politica a stangii globaliste #blacklivesmatter.

Oare acesti pseudo-«atleti ai luptei anti rasiste» ar reactiona in vreun fel daca le-ar fi solicitat sa faca acelasi gest pentru Mihai Spataru (soferul de TIR ucis in Franta) sau pentru Barbu Zaharia (barbatul ucis de politisti in Pitesti)? Vietile romanilor nu conteaza?!", a fost mesajul postat de AUR pe retelele de socializare.

Stanciu si Nedelcearu au fost laudati de partid ca nu au ingenuncheat, in sectiunea de comentarii: "Doar doi tricolori cu coloana vertebrala au refuzat participarea la aceasta farsa: Ionut Nedelcearu si Nicolae Stanciu. Respect lor!".