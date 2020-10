A fost confirmat primul pacient infectat cu gripa si coronavirus in acelasi timp! Care este starea lui de sanatate

O femei din Mexic a fost infectata simultat cu virusul gripal si cu noul coronavirus.

Autoritatile din Mexic au confirmat ca in urma testarilor au idetificat atat virusul AH1N1, cel care provoaca gripa, dar si noul virus asiatic. Totusi, nu se stie exact ce se va intampla si se considera ca infectarea in acelasi timp cu ambele virusuri nu duce obligatoriu la forme mai grave ale bolii. Femeia in varsta de 54 de ani prezinta comorbiditati, suferind de cancer, obezitate si boala cronica a plamanilor. In prezent, este internata, iar starea ei de sanatate este stabila.

Directorului departamentului de epidemiologie, Josa Luis Alomia, a explicat ca femeia a avut primele simptome la sfarsitul lunii septembrie. Dupa ce a fost confirmata cu noul coronavirus, la 3 zile ea a fost externata, deoarece nu avea nevoie de intubare. Ulterior, ea a facut din nou febra si a fost spitalizata la Institulul Salvador Zubiran National.

Sambata medicii din laborator au identificat si virusul AH1N1, din aceeasi proba prelevata pentru testul covid.

"Este vorba despre aceeasi proba, luata in aceeasi zi, unei persoane cu simptome. Asta confirma ca pacientul este infectat in cu ambele virusuri. Ce nu cunoastem inca este daca imbinarea virusurilor produce o forma mai grava a bolii. Este destul de complicat sa diferentiem un caz grav de Covid-19 de un caz grav de gripa in aceasta situatie", a declarat Josa Luis Alomia citat de El Pais.

