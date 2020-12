7 ani de la ACCIDENTUL lui Michael Schumacher. Premiul SPECIAL primit de fostul pilot si mesajul emotionant al SOTIEI Corinna

Sotia pilotului german a fost protagonista unei ceremonii de premiere organizate de Federatia Internationala de Automobilism (FIA).

29 decembrie 2013 e data la care Michael Schumacher a avut tragicul accident de schi in urma caruia nu si-a revenit nici in ziua de astazi. La aproape 7 ani de la teribilul eveniment, germanului i-au fost recunoscute meritele in cadrul unei gale desfasurate la Geneva. Mai precis, alaturi de Lewis Hamilton (cu care detine recordul de titluri in F1, cate sapte), "Schumi" a primit o recompensa speciala din partea bunului sau prieten, Jean Todt, presedintele FIA.

Evident, Michael n-a reusit sa ajunga la ceremonie, unde a fost in schimb sotia sa Corinna (51 de ani), una dintre rarele aparitii publice ale acesteia. "Michael iubea enorm cursele si a avut întotdeauna o inimă mare pentru oamenii care au avut nevoie de ceva", a spus Corinna, completata de Jean Todt. "A fost mereu gata să susțină orice lucru care ajută societatea", și-a amintit francezul.