Ii calca pe urmele tatalui sau! Mick Schumacher va pilota in Formula 1 incepand de anul urmator! Acesta ii va lua locul chiar lui Romain Grosjean

Michael Schumacher s-a retras din Formula 1 in urma cu 8 ani, la varsta de 43 de ani.

Romain Grosjean si Kevin Magnussen vor pleca din echipa Haas la finalul sezonului, iar americanii au anuntat ca au semnat cu Mick Schumacher (21 de ani), nimeni altul decat fiul celui care a castigat de sapte ori titlul in Formula 1.

Mick il va avea ca partener pe rusul Nikita Mazepin (21 de ani) intr-o linie de debutanti pentru 2021. In prezent, Schumacher conduce clasamentul pilotilor din Formula 2, cu doua curse ramase din sezon. Haas doreste o echipa tanara, dupa ce in parteneriatul anterior s-au baza pe Grosjean si Esteban Gutierrez, cel din urma fiind inlocuit de Magnussen in 2017.

Tanarul Mick ii calca pe urmele tatalui sau, iar jurnalistii deja au gasit o serie de similitudini intre cei doi.

1. Prima victorie a lui Michael a venit in 1991 la Spa. In Belgia a fost si primul succes al lui Mick.

2. La Marele Premiu al Toscanei, Mick a concurat cu un Ferrari F2004, masina cu care tatal sa a castigat al 5-lea titlu.

3. In 2017, Mick a intrat pe pista din Spa la bordul Benneton B194, cu care Michael a castigat primul sau titlu in 1994/1995.

4. Mick a debutat in echipa de fotbal a pilotilor din Germania. Tatal lui a participat de asemenea la multe partide ale acestora, remarcandu-se cu calitati destul de bune fotbalistice.