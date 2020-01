Pozele cu Michael Schumacher, scoase la vanzare pentru 1.2 milioane de euro! Fostul mare pilot este surprins intr-o ipostaza macabra! Decizia luata de familia acestuia

Au fost facute primele fotografii cu pilotul imobilizat la pat.

O persoana din anturajul lui Michael Schumacher l-ar fi fotografiat pe fostul pilot imobilizat la pat, in locuinta sa din Geneva. Potrivit celor de la Mirror, fotografiile sunt scoase la vanzare pentru 1.2 milioane de euro.

Familia lui Schumacher a facut tot posibilul ca un asemenea moment sa nu se intample niciodata, se pare ca o persoana din anturajul pilotului a reusit sa faca mai multe fotografii in care germanul se afla imobilizat la pat intr-o stare precare de sanatate.

Pozele nu au ajuns inca in spatiul public si familia face tot posibilul ca acest lucru sa nu se intample. Politia a fost sesizata si in cazul in care fi prins, actiunile faptasului ar pute avea consecinte grave.

Un neurochirurg vorbea recent despre starea in care se afla Michael Schumacher:

"Michael Schumacher este o persoana foarte diferita de cea pe care ne-o amintim cu totii. Este foarte alterat si deterioarat la nivelul musculaturii si a oaselor, toate din cauza traumatismului cerebral pe care l-a suferit", spunea Nicola Acciari.