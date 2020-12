Anunt URIAS despre Schumacher! "Este tratat pentru a reveni la o viata cat mai normala!" Noi detalii despre starea fostului mare pilot de Formula 1

Jean Todt este unul dintre putinele persoane care iau contact frecvent cu Michael Schumacher.

Jean Todt, fost sef la Formula 1 si bun prieten al lui Michael Schumacher, a venit cu noi informatii importante despre starea in care se afla fostul pilot Ferrari.

Todt il viziteaza pe Schumacher de mai multe ori pe luna si monitorizeaza atent starea acestuia de sanatate.

In ultimele declaratii pe care le-a facut pentru ziarul Ouest France, Todt a lasat de inteles ca medicii fac eforturi pentru a-i oferi lui Schumacher sansa de a avea o viata cat mai normala in viitor:

"Sunt foarte discret in aceasta privinta, deoarece stim ca Michael Schumacher a avut un accident foarte grav pe 29 decembrie 2013 si ca, din pacate, a avut consecinte grave. De atunci, a fost tratat astfel incat sa poata reveni la o viata cat mai normala", a spus Jean Todt, potrivit Mundo Deportivo.

De asemenea, Todt a fost intrebat si despre fiul lui Mick, fiul lui Michael Schumacher, care a iesit campion in Formula 2 in acest an.

In sezonul viitor, Mick ar putea face pasul in Formula 1.

"Mick a fost incoronat campion la Formula 2 dupa o cursa dura si se anunta ca va concura in F1 cu echipa Haas in 2021.

Daca vad potentialul de a fi campion? Campion este deja, al Formule 3 in 2018 si in Formula 2 in acest an. Urmatoarea etapa, car va fi probabil cea mai importanta si cea mai dificila, este Formula 1. El a demonstrat ca are calitatile de a scoate maximum de la o masina", a mai spus Jean Todt, care este actualul presedinte al Federatiei Internationale de Automobilism.