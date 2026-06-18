GALERIE FOTO Dacia a anunțat oficial noul model electric! Cum arată, cât costă și cum se va numi

Dacia a anunțat oficial noul model electric! Cum arată, cât costă și cum se va numi AUTO
SPORT.RO
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După ce s-a zvonit că numele noului autoturism electric Dacia va purta numele Evader, se pare că acesta se va numi tot Spring.

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Dacia a pus capăt speculațiilor privind viitorul său model electric și a confirmat oficial că noua generație a automobilului va continua să poarte numele Spring. 

Deși în ultimele luni au circulat informații potrivit cărora succesorul actualului model ar urma să fie lansat sub denumirea „Evader”, constructorul român a ales să meargă pe aceeași linie.

Noul Spring va reprezenta a doua generație a modelului electric lansat în 2021 și va marca o schimbare importantă pentru marca de la Mioveni. Spre deosebire de actuala versiune, produsă în China, viitoarea generație va fi fabricată în Europa, cel mai probabil în Slovenia. Lansarea comercială este programată pentru a doua jumătate a anului 2026, iar pentru o perioadă cele două generații vor fi vândute în paralel pe piața europeană.

Noul Dacia Spring: ”Oferă tot ceea ce este esențial”

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„Spring: un nume care își continuă povestea! Dacia confirmă a doua generație a primului său model 100% electric.

Produs în Europa, Noul Spring deschide un alt capitol pentru marcă, asigurând în același timp continuitatea unui model care a devenit un reper pe piață.

Lansat în 2021, Spring a cucerit deja aproape 210.000 de clienți în Europa, confirmând interesul pentru o mobilitate electrică simplă, esențială și accesibilă tuturor.

Fidel filozofiei Dacia, Noul Spring oferă tot ceea ce este esențial: un sistem de propulsie 100% electric, patru locuri și un portbagaj încăpător.

Universal și ușor de recunoscut, numele Spring evocă primăvara, simbol al reînnoirii și al energiei pozitive. Cu Noul Spring, Dacia continuă drumul către mobilitatea electrică accesibilă tuturor. Prezentarea oficială a modelului va avea loc în a doua jumătate a acestui an”, a transmis Dacia, în cursul zilei de 18 iulie.

Primele estimări indică un cost de pornire de aproximativ 18.000 de euro, ceea ce ar putea menține Spring printre cele mai accesibile automobile electrice disponibile în Europa.

Prin noua generație Spring, Dacia încearcă să își consolideze poziția pe segmentul mobilității electrice accesibile, într-o perioadă în care concurența devine tot mai puternică. Păstrarea numelui consacrat și mutarea producției în Europa sunt două dintre cele mai importante decizii care vor defini viitorul model și strategia electrică a mărcii în următorii ani.

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