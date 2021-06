Programul primelor meciuri de la Euro 2020

Startul Campionatului European de fotbal se apropie cu pasi repezi. Pe 11 iunie 2021 de la ora 22:00 pe Stadio Olimpico din Roma va incepe spectacolul odata cu confruntarea dintre Turcia si Italia.

Prima etapa din faza grupelor se va intinde pe durata a 5 zile si va fi foarte atractiva atat pasionatii de fotbal, cat si pentru cei care joaca ponturi EURO 2020.

Meciuri Euro – 11 iunie

Dupa deschiderea de vineri, 11 iunie, vor urma zile la rand in care vom avea cate 3 meciuri, programate sa inceapa de la orele 16:00, 19:00 si 22:00.

Meciuri Euro – 12 iunie

Pe 12 iunie Gareth Bale isi va face debutul la acest turneu final, in disputa dintre Tara Galilor si Elvetia. In aceeasi este programat si meciul in care va fi implicata una dintre prezentele surpriza ale competitiei. Ma refer la Finlanda, cea care va avea un duel nordic cu Danemarca, cu incepere de la ora 19:00. Ziua va fi incheiata cu un super duel intre una dintre favoritele la cucerirea trofeului, Belgia, si Rusia.

Meciuri Euro – 13 iunie

Ziua de 13 iunie va incepe cum nu se poate mai bine la EURO 2021. Anglia o va intalni pe Croatia in ceea ce va fi una dintre cele mai intense partide din faza grupelor de la turneul final. In aceeasi zi la ora 19:00 vom asista la debutul nationalei Macedoniei de Nord la un Campionat European, ea pornind cu sansa a doua la casele de pariuri in disputa cu Austria. Seara va fi incheiata cu un nou joc care promite sa fie aprig disputat, cel dintre Olanda si Ucraina.

Meciuri Euro – 14 iunie

Luni, 14 iunie 2021, la EURO meciul de deschidere va fi unul destul de echilibrat, daca privim prin prisma cotelor de la pariuri. Scotia si Cehia isi vor face debutul la acest Campionat European intr-un meci foarte important, in conditiile in care din grupa lor mai fac parte Anglia si Croatia. A doua partida a zilei le va pune fata-n fata pe Polonia si Slovacia, iar seara va intra furia roja in actiune. Spania va intani Suedia, scandinavii fiind lipsiti la acest turneu de Ibrahimovic.

Meciuri Euro – 15 iunie

Ultima zi cu meciuri din prima etapa a fazei grupelor de la EURO 2020 va fi cea de 15 iunie. Atunci ne vom incalzi cu Cristiano Ronaldo si ceilalti portughezi contra Ungariei. Socul zilei si totodata si al primei faze a grupelor va avea loc de la ora 22:00. Atunci Germania va incerca sa castige pentru prima data in fata Frantei dupa aproape 7 ani si 5 intalniri directe.

Se anunta prin urmare o prima etapa atractiva la Campionatul European de fotbal, cu multe meciuri care poate nu vor fi spectaculoase, dar cu siguranta vor fi aprig disputate.

