Sepsi a mai transferat inca un jucator! Cu ce fotbalist din playoff se intaresc pentru cupele europene 

Sepsi Sf. Gheorghe s-a calificat in UEFA Conference League si a finalizat inca un transfer din playoff.

Dupa venirea lui Cristi Barbut, de la Craiova, si a lui Stefan Ashkovski, de la Botosani, dar si finalizarea transferului definitiv a lui Catalin Golofca de la CFR Cluj, Sepsi a mai reusit un transfer de top. Tsvetelin Chunchukov, atacantul bulgar care jucat sub forma de imprumut la Academica Clinceni stagiunea precedenta, va juca din sezonul urmator la echipa covasneana.

”Am luat atacantul bulgar de la Academica Clinceni, Chunchukov. Mai suntem in discutii cu inca un atacant, vrem sa fie concurenta in echipa. Sa avem un debut la fel de bun ca in sezonul trecut”, a declarat Cornel Sfaiter, la DigiSport.

Tsvetelin Chunchukov a fost imprumutat de Academica Clinceni de la Slavia Sofia pentru sezonul 2020-21 si a reusit sa marcheze pentru gruparea ilfoveana cinci goluri in 29 de meciuri.

De asemenea, Andrei Dumiter, jucatorul dorit de FCSB, va ramane la Sepsi si pentru sezonul urmator.

"Noi ne-am dat ok-ul, am fost de acord cu suma de transfer, urma ca jucatorul sa se inteleaga cu FCSB. S-a discutat despre detaliile contractului lui Dumiter, am avut surpriza neplacuta sa ne lovim de faptul ca Dumiter nu mai doreste sa mearga la FCSB.

A intervenit agentul lui, noi am avut o surpriza neplacuta. El a venit dupa o perioada grea, e de admirat cum s-a pregatit, e un profesionist, dar noi ne-am dat acceptul de a fi transferat.

Noi oricum eram in cautarea a doi atacanti, i-am explicat ca e sansa lui. Au fost la Steaua jucatori gen Vali Badea, Andrei Cristea, care au reusit la Bucuresti. I-am spus ca nu trebuie sa aiba teama sa faca pasul la FCSB ", a mai adaugat Cornel Sfaiter.