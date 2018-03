"Un loc diferit, acelasi Zlatan". Cum s-a prezentat Ibrahimovic la prima aparitie in tricoul lui LA Galaxy: VIDEO

Zlatan Ibrahimovic a semnat cu LA Galaxy si va juca in MLS.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Ajuns la 36 de ani, Zlatan Ibrahimovic a decis sa inceapa o noua aventura. Suedezul a semnat cu LA Galaxy.

Ibra a oferit si primul interviu dupa transferul la clubul din Major League Soccer.

"Cred ca LA Galaxy este locul potrivit pentru mine. Am multe de oferit, pot ajuta, iar LA Galaxy este, fara dubiu, cea mai buna echipa din SUA. Am multe asteptari de la mine, imi imping limitele. Am multe de oferit si sper ca totul sa merge bine si vom impartasi bucuria victoriei. Am nevoie sa joc. Cu cat voi juca mai mult, cu atat mai bine.



Sunt entuziasmat si astept sa joc. Am castigat peste tot pe unde am fost. Am venit sa castig, pentru ca e in ADN-ul meu.

E un loc diferit, dar un acelasi Zlatan", a spus Ibrahimovic.