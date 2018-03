De la cocaina la afaceri cu bani virtuali! Cu ce se ocupa a ajuns sa se ocupe Roberto Escobar, fratele celui mai mare traficant din istorie

Roberto Escobar, fratele celebrului traficant de droguri Pablo Escobar, ucis la inceputul anilor '90, s-a lansat in afaceri cu bani virtuali.

Fratele celui mai faimos traficant din istorie si-a lansat propria criptomoneda! Roberto Escobar, fostul contabil al cartelului Medellin, a decis sa mizeze pe banii virtuali.

Roberto Escobar, acum in varsta de 71 de ani, a lansat o criptomoneda numita DietBitcoin, care valoreaza in acest moment 2 dolari per unitate si poate fi "minata".

"Valoarea va fi foarte mare. Suntem egali cu Bitcoin, doar ca in momentul acesta suntem de 4.000 de ori mai ieftini. Am facut peste 100 de miliarde de dolari profit in cariera mea. Cumparati DietBitcoin, pentru ca valoarea va fi foarte mare in curand", a spus el.

Roberto Escobar a facut 11 ani de inchisoare intr-un penitenciar de maxima siguranta din Columbia. El a afirmat ca a fost doar contabil in "afacerile" fratelui sau si ca nu a avut niciodata legatura cu actele de terorism si asasinatele.