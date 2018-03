Candidatul pe care Piturca isi pune banii la alegerile FRF! Fostul selectioner a anuntat: "O sa castige din primul tur"

Piturca da o cota de 1.01 la alegerile FRF de luna viitoare.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Victor Piturca, fostul selectioner al echipei nationale, angajat al FRF si in perioada in care Ionut Lupescu era director general, si in mandatul de presedinte al lui Razvan Burleanu, sustine ca primul dintre acestia va castiga alegerile de luna viitoare.

"Ionut Lupescu va castiga usor alegerile pentru presedintia FRF. Va castiga din primul tur! Burleanu a pierdut 90% dintre votanti dupa ce a iesit cu dezvaluirile. Ceea ce spune el ar trebui sa insemne ceva penal. Daca Burleanu a fost instalat la FRF si s-au facut audituri, inseamna ca el a tainuit aceste lucruri in scop personal.



Oricum, Lupescu nu a fost implicat in lucrurile astea, Mircea Sandu era cel care hotara. Nu-i putem pune in carca totul, trebuia sa intrebe presedintele intai pentru orice decizie", a spus Piturca la Telekom Sport.

Burleanu l-a acuzat pe Lupescu intr-o serie de dezvaluiri insotite de documente vin vremea cand fostul fotbalist era director general al FRF de faptul ca acesta a "sifonat" milioane de euro.