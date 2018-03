E voie cu d-astea?! :) Golazo marcat de Cavani in Uruguay - Cehia! Suarez a ajuns si el la cota 50: VIDEO

Uruguay a invins Cehia cu 2-0 intr-un amical disputat in China, la Nanning.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Nationalele Uruguayului si Cehiei s-au duelat intr-un amical la Nanning, in China. Sudamericanii s-au impus cu 2-0, cu golurile marcate de Luis Suarez, in minutul 10, din penalty, si Edinson Cavani, in minutul 37, dupa o foarfeca de senzatie.



Cu aceasta ocazie, Luis Suarez a ajuns la 50 de goluri pentru nationala tarii sale, pentru care a jucat 96 de meciuri.