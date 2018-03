Piturca a inchis orice negociere: "Nu, nu, nu! Nu se pune problema!" Echipa de Liga 1, refuzata de fostul selectioner

Victor Piturca a inchis orice discutie si scoate din calcul o posibila venire la Dinamo.

Fostul selectioner a fost dorit in trecut de Ionut Negoita la Dinamo, insa discutiile nu s-au concretizat. Subiectul a revenit in discutie in ultimele luni dupa ce Gigi Becali l-a provocat pe Piturca sa preia Dinamo si sa se bata cu Steaua la titlu.



Totusi, Piturca spune ca discutiile nu mai sunt de actualitate. ”Nu, nu, nu. Nu se pune problema. A fost o simpla tentativa, dar nimic dupa aceea”, a declarat Piturca pentru TelekomSport.