LIVE TEXT | Simona Halep joaca la dublu! Halep/Begu - Goerges/Mattek-Sands, ora 20:00! Niculescu intra pe teren la 21:30

Simona Halep joaca la dublu in aceasta seara la turneul de la Miami.

Simona Halep va face pereche alaturi de Irina Begu in parrida impotriva Juliei Goerges si a lui Bethanie Mattek-Sands. Meciul este programat sa inceapa la ora 20:00.



si Monica Niculescu va juca in aceasta seara in proba de dublu. Romanca va evolua alaturi de Su-Wei Hsieh contra cuplului Katerynei Bondarenko/Aleksandrei Krunic. Partida este programata sa se dispute cu incepere de la ora 21:30.