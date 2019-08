"E Chiriches versiunea beta" Fundasul TANC pe care FCSB il aduce de urgenta! Al 5-lea bulgar al FCSB-ului, primii 4 au fost experimente esuate

FCSB este pe cale sa se intareasca cu un fundas central bulgar, in varsta de 24 de ani.

Narcis Raducan este pe cale sa perfecteze primul transfer in mandatul la FCSB. Formatia ros-albastra negociaza imprumutul unui aparator central bulgar, in varsta de 24 de ani, pe nume Bozhidar Chorbadzhiyski. El evolueaza la TSKA Sofia in acest moment.

FCSB a primit 12 goluri in primele 6 etape de campionat, iar linia de clasament arata dezastruos. Vicecampioana se afla pe locul 11 al Ligii 1, cu 4 puncte obtinute in 6 meciuri. FCSB are 4 infrangeri la rand!

Cine e Bozhidar Chorbadzhiyski

Aparatorul dorit de FCSB are 8 selectii in nationala Bulgariei si joace la TSKA Sofia. Bulgarii spun ca este foarte puternic, dar destul de lent.

"Sta bine fizic. Poate juca la inchidere, dar este destul de lent si nu face fata daca echipa adversa are jucatori rapizi. A facut multe greseli la nationala si la TSKA in momente importante. E un jucator care isi asuma prea multe riscuri.

Din nefericire, nivelul actual de la FCSB nu este foarte ridicat. Sunt jucatori ca Gikiewicz si Popa, care au esuat in Bulgaria, la Levski si Ludogorets. Nu sunt optimist in privinta acestui transfer, mai ales cand ma gandesc la ce s-a intamplat cu ceilalti jucatori bulgari care au evoluat la Steaua. Daca ar fi sa il compar cu un jucator roman, as zice ca e versiunea beta a lui Chiriches (cel putin din ultimii doi ani)", a spus jurnalistul bulgar Teodor Borisov pentru cotidianul Gazeta Sporturilor.

Cu bulgari a avut FCSB

In ultimii ani, FCSB a avut 4 jucatori bulgari. Niciunul nu a stat prea mult la formatia ros-albastra.

Krum Bibishkov (2009/2010) - atacant

Zhivko Zhelev (2010) - fundas

Yordan Todorov (2010) - fundas

Stanislav Angelov (2010/2011) - mijlocas