ULTIMA ORA | Bayern a platit clauza de 85.000.000 euro a unei vedete de la Atletico! MARCA: "Va juca la Bayern din ianuarie"

MARCA anunta "Bombazo!" si scrie ca Bayern Munchen il ia pe Lucas Hernandez (22 de ani) de la Atletico Madrid, cu 85 de milioane de euro.

Lucas Hernandez va deveni jucatorul lui Bayern Munchen in luna ianuarie, dupa ce bavarezii au decis sa plateasca clauza de reziliere a fundasului francez, in valoare de 85.000.000 euro!

Lucas Hernandez are contract pana in 2024 cu Atletico, iar spaniolii nu s-au aratat dispusi sa negocieze, motiv pentru care Bayern a hotarit sa achite clauza.

Campion Mondial cu nationala Frantei in 2018, Hernandez este fundas central, dar poate evolua si in banda. El are 15 selectii la nationala Frantei si este fratele lui Theo Hernandez, de la Real Madrid.