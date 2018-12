Universitatea Craiova - Gaz Metan LIVE 20:00 | Ultimul meci al anului pe Oblemenco, oltenii vin dupa 0-3 cu Dinamo! Echipele de start

Urmarim si comentam impreuna U Craiova - Gaz Metan LIVE pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro

Universitatea Craiova - Gaz Metan LIVE



Fazele cheie



Echipele de start



Craiova: Pigliacelli - Martic, Donkor, Tiago Ferreira, Bancu - Mateiu, Cicaldau - Barbut, Rocha, Mitrita - Mihaila

Rezerve: Popescu, Popa, Briceag, Dimitrov, Meza Colli, Fedele, Burlacu

Gaz Metan: Plesca - Diallo, Andre Pereira, Marius Constantin, Trif - Fofana, Cristea - Ely, Ivanov, Chamed - Fortes

Rezerve:

INFO

Universitatea Craiova ocupa locul 3 in acest moment, dar nu traverseaza deloc o forma buna. Oltenii vin dupa un 0-3 in fata lui Dinamo, in Stefan cel Mare. Craiova are 35 de puncte dupa 20 de etape.

De cealalta parte, Mediasul ocupa locul 7 in clasament, cu 28 de puncte, la egalitate cu Astra (locul 6).

In tur, Gaz Metan s-a impus pe teren propriu cu 3-2.