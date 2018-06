ULTIMA ORA | Anunt colosal: Buffon a batut palma si va fi prezentat intr-o saptamana! Legendarul portar se va lupta pentru UEFA Champions League

Gigi Buffon a batut palma cu PSG si va fi prezentat intr-o saptamana, anunta Calciomercato!

Publicatia italiana de specialitate Calciomercato anunta ca Gianluigi Buffon va deveni jucatorul lui Paris Saint-Germain!

Potrivit italienilor, goalkeeperul de 40 de ani a batut palma cu PSG, dupa ce si-a incheiat aventura de 17 ani la Juventus!

Calciomercato scrie ca Buffon va fi prezentat martea sau miercurea viitoare.

Salariul lui Buffon ar urma sa fie cifrat in jurul a 7 milioane de euro pe sezon.

Buffon a fost suspendat pentru trei meciuri de UEFA, in urma scandalului facut la finalul meciului cu Real Madrid, de pe Bernabeu, cand a spus ca arbitrul Michael Oliver "are un cos de gunoi in loc de inima".