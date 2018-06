Becali si-a cerut scuze fata de Sumudica: "Iarta-ma, daca eu sunt vinovat!" Cum a ratat Sumi un contract din cauza prietenului Gigi

Gigi Becali si-a cerut scuze fata de prietenul Sumudica.

Prezent aseara la meciul dintre CSA Steua si Rapid, Sumudica a lasat de inteles ca nu a mai ajuns la CFR Cluj din cauza lui Becali. Conducerea campioanei nu l-a vrut pe Sumi pentru ca ar fi prieten bun cu Becali.

Becali a precizat si ca are incredere totala in Dica pentru ca este un om bun, chiar daca nu are prea multa experienta.

"Iarta-ma, daca sunt vinovat! Dar, eu ce sa fac? Sa ma ierte. Am incredere in Dica. Mai bine merg cu un om bun, chiar daca nu este chiar asa priceput sau tanar. Mai bine asa, decat sa il iau pe unul care e cel mai tare in meserie, dar e om rau", a declarat Gigi Becali la ProX.