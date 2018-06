EXCLUSIV | Oferta de 3 milioane de euro pentru un jucator de la FCSB! Raspunsul dat pe loc de Gigi Becali

Stelistii lui Dica s-au reunit astazi pentru vizita medicala. 18 jucatori au fost prezenti la INMS.

18 jucatori ai lui Dica au fost prezenti la vizita medicala. Gnohere a fost absent pentru ca s-a insurat in weekend, in timp ce Alibec nu se va mai prezenta sub comanda antrenorului, el urmand sa plece.

La vizita a fost prezent si Florinel Coman, despre care Gigi Becali spune ca are o oferta de 3 milioane de euro din strainatate!

Becali a dezvaluit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, ca a primit o oferta de 3 milioane euro pentru Coman. Latifundiarul din Pipera a refuzat oferta, spunand ca tanarul atacant va pleca peste cel putin 2 ani!

"Am avut acum 3 zile oferta pentru Florinel Coman. Mi-au zis ca imi dau 3 milioane pe el, ca sa-mi recuperez investitia! Le-am zis ca Florinel pleaca peste cel putin 2 ani si ca o sa vreau 100 de milioane", a spus Becali la PRO X.