ULTIMA ORA | Becali a batut palma cu un jucator: "Semneaza pe 6 luni, cu optiune de prelungire automata"

Gigi Becali a anuntat la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, ca Denis Alibec "este gata". In schimb, alti doi atacanti vor sosi, spune el.

Pe de alta parte, un alt jucator aflat la final de contract si-a dat acordul pentru prelungire. Este vorba despre portughezul Filipe Teixeira, care va ramane cel putin pana la iarna la FCSB!

Becali a spus la PRO X ca Teixeira si-a dat OK-ul pentru un contract pe 6 luni, cu optiune de prelungire automata daca echipa se califica in Europa League.

"Cu Teixeira am rezolvat, mai ramane 6 luni, cu prelungire automata daca ne calificam in Europa League.

Sunt si jucatori din Liga I pe care ii vrem", a spus Becali.