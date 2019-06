Gabi Matei ramane in Liga 1! Cu cine a semnat fundasul dupa ce a retrogradat cu Concordia Chiajna in sezonul trecut

Gabi Matei ramane in Liga 1.

Fundasul dreapta Gabi Matei a semnat, marti, un contract cu Academica Clinceni, formatie proaspat promovata in Liga I.

Matei a jucat in sezonul trecut pentru Concordia Chiajna, echipa retrogradata in liga secunda, adunand 14 meciuri.

Gabi Matei (29 ani) si-a început cariera la International Curtea de Arges, dupa care a mai evoluat la Pandurii, FCSB, FC Brasov, ASA Targu Mures, Gornik Leczna (Polonia), Zira FK (Azerbaidjan) si Termalica Nieciecza (Polonia).

Academica va juca un meci amical cu Chindia Targoviste pe 21 iunie, iar in perioada 22 iunie - 2 iulie va efectua un cantonament la Bansko (Bulgaria).

Gabi Matei, jucatorul "distrus de mirajul Bucurestiului"



Gabi Matei (29 de ani) era vazut in urma cu cativa ani drept o mare speranta a fotbalului romanesc. FCSB il achizitiona, iar Gigi Becali spunea ca va incasa milioane in schimbul sau si il propunea la echipa nationala.

Matei a dat, insa, cu piciorul sansei numite FCSB. Chiar daca are in palmares doua titluri ale Ligii 1 si o Cupa a Romaniei, el s-a stins repede.

Matei a fost implicat in mai multe scandaluri legate de viata extrasportiva, dupa ce s-a cuplat cu mai multe "devoratoare de fotbalisti".

"Puteam sa fac mai mult. Am avut si niste accidentari dupa ce am semnat cu Steaua, dar si viata extrasportiva... Mirajul Bucuresitului m-a captat si am ajuns pe o panta descendenta. Am venit singur la Bucuresti si nu a avut cine sa ma invete...", spunea el in 2018.