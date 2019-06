FCSB - Milsami Orhei in Europa League | Milsami, echipa omului care "a furat 1 miliard de dolari din bugetul tarii". Patronul a fugit saptamana trecuta din tara!

FCSB va juca impotriva luI Milsami Orhei in turul 1 al UEFA Europa League. Milsami este fosta campioana a Republicii Moldova, in vremea cand Romica Surdu si Cristi Bud jucau peste Prut.

FCSB se va duela cu Milsami Orhei in turul 1 al preliminariilor UEFA Europa League. Formatia de peste Prut este fondata in 2005 si joaca pe un stadion de doar 2.500 de locuri. Milsami s-a numit mai intai Viitorul Step-Soci, apoi Viitorul Orhei, iar in final Milsami Orhei.

Milsami a castigat un titlu al Republicii Moldova in sezonul 2014/15, cand la echipa se aflau Romica Surdu si Cristi Bud.

Milsami Orhei, patronata de Ilan Shor



Milsami Orhei este patronata de unul dintre cei mai bogati oameni din estul Europei, dar si unul dintre cei mai controversati. In Republica Moldova, Ilan Shor este sunocut ca "omul care a furat 1 miliard de euro din bugetul tarii".

In varsta de 32 de ani, Ilan Shor este primarul orasului Orhei, dar de o saptamana este de negasit. El a parasit Republica Moldova dupa ce partidul condus de oligarhul Vladimir Plahotniuc a cedat guvernarea. Plahotniuc a parasit, de asemenea, Republica Moldova, lucru care a declansat un val de declaratii la Chisinau. "Acesti oameni vor fi adusi in tara si vor raspunde pentru faptele lor", a spus noul prim ministru al Republicii Moldova, Maia Sandu.

Cine este Ilan Shor



Ilan Shor este un miliardar de origine israeliana, care a facut avere in Republica Moldova. Acesta are 32 de ani si a fost condamnat peste Prut la 7 ani si 6 luni de inchisoare, insa nu a ispasit pedeapsa pentru ca a facut apel. Judecatorii l-au gasit vinovat dupa ce ar fi devalizat Banca de Economii a Republicii Moldova, din care au disparut 1 miliard de dolari, aproximativ 12% din bugetul tarii. O schema pusa la punct de acesta ar fi dus la disparitia banilor prin intermediul unor offshore-uri.

In ciuda condamnarii, Ilan Shor a obtinut un loc la alegerile Parlamentare din Republica Moldova, el fiind liderul partidului politic SOR, formatiune pro-rusa, controlata in realitate de Vladimir Plahotniuc.

Shor mai este directorul Dufremol, cea mai importanta companie implicata in comertul duty-free din Republica Moldova.

In urma cu o saptamana, dupa framantarile politice de peste Prut, care au dus la demisia cabinetului condus de Pavel Filip, omul lui Plahotniuc, Ilan Shor a parasit tara impreuna cu familia sa.