CU Graur, Stina si Platica vine Milsami la Bucuresti:) Cine e Milsami Orhei, echipa cu care se va duela FCSB in Europa League

FCSB va juca cu Milsami Orhei in preliminariile Europa League

Milsami, echipa care evolueaza in campionatul Moldovei, a castigat un titlu de campioana si doua cupe ale Moldovei.

Media de varsta a echipei este de 25,9 ani si au in lot 22 de jucatori. Evolueaza pe un stadion de 2500 de locuri, iar vedeta echipei este Alexandru Antoniuc care valoreaza 400.000 de euro, jucator care a evoluat in trecut la Rubin Kazan.

In acest moment in campionatul Moldovei, Milsami ocupa locul 3 dupa 13 etape in spatele celor de la Sheriff Tiraspol si Sfintul. Au marcat 17 goluri si au primit 9, avand a doua cea mai buna defensiva din campionat.

In lotul echipei din Moldova se afla 6 atacanti, dintre care doar unul singur a reusit sa marcheze in 13 etape si anume Ibrian cu o dubla, punand mai mult accent pe aparare.

Evolueaza de regula in urmatoarea formula: Radu Mitu-Artur Craciun-Dinu Graur-Vasile Jardan-Ghoerghe Andronic-Alexandru Onica-Mihail Platica-Andrei-Rusnac-Victor Stina-Alexandru Antoniuc-Sergiu Platica

Aceasta a fost formatia utilizata de antrenorul Veaceslav Rusnac in ultima etapa de campionat pe care Milsami a disputat-o pe teren prorpiu impotriva celor de la Sheriff Tiraspol, pe care au pierdut-o scor 1-2.

Milsami Orhei, lot de 3,5 milioane euro!



Milsami Orhei pare un adversar mult mai slab cotat decat FCSB! Tot lotul moldovenilor e cotat la 3,5 milioane de euro, in timp ce echipa lui Bogdan Andone este evaluata in acest moment la 33,10 milioane euro.

Meciul tur va avea loc pe 11 iulie, pe terenul lui FCSB, iar returul pe 18 iulie.