"A tras masina langa a mea si mi-a zis: Daca mai vorbesti, pana vineri te ia" Interviu EXCLUSIV cu Dumitru Dragomir! Dezvaluiri despre un episod incredibil

Dumitru Dragomir, fostul presedinte al LPF, spune ca a mai discutat doar o data cu cel care l-a inlocuit in aceasta functie, Gino Iorgulescu. Discutia ar fi fost scurta si ar fi decurs ca in filmele de actiune.

Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Ce se mai intampla cu cartea dumneavoastra. Mai scrieti la ea?



Nu ma grabesc deloc cu ea, dar scriu la ea, merge bine. Nu am un termen limita, dar daca ma fortez, pot sa o termin anul asta. Daca nu, cand vreau. Nu sunt numai lucruri de bine, ca, tati, numai de bine eu nu scriu! Eu scriu de toate! Dar nu ma suna nimeni sa nu o scriu.



Exista niste semnale ca nu va fi prea bine in 2019, cand se vand din nou drepturile tv. Ce ati auzit?

Domne, nu stiu. Ca daca sunt plecat de ani de zile de acolo... Vad ca ei au vandut fara licitatie drepturile tv si nu s-a intamplat nimic. Dar nu s-a intamplat nimic, pentru ca au fost acoperiti de Ponta (n.r. - Victor Ponta, fost prim ministru si presedinte al PSD), de Dancu de la Cluj (n.r. - Vasile Dancu, fost senator PSD, vicepremier si ministru al administratiei si dezvoltarii regionale), de Maior (n.r. - George Maior, fost director SRI, actual ambasador al Romaniei in SUA) si de Coldea (n.r. - Florian Coldea, fost director adjunct al SRI). Normal ar fi sa se ia mai mult, in jur de 200 de milioane de euro (n.r. - valoarea pentru perioada 2014-2019 este de 137,5 milioane de euro, adica 27,5 milioane de euro net pe sezon), pentru ca s-au scumpit drepturile tv in toata lumea. Dar sa schimbe chestia asta, sa renunte la play-off, sa faca campionat cu 18 echipe si sezon normal, tur-retur. Sistemul asta cu play-off e o tampenie, d-aia nici nu se mai duce lumea la meci.



Spuneti ca pretul ar trebui sa fie mai mare, dar conditiile sunt din ce in ce mai slabe...

Da, sunt stadioane vechi si gazoane poaste. Dar se fac 4 stadioane noi doar in Bucuresti, am auzit ca in tara se mai fac 2-3. Usor-usor, baza materiala se acopera pentru marea performanta. In rest, e deranj mare in Romania. Eu bagasem obligatoriu nocturna si sistem de incalzire a gazonului. Acum nu stiu ce smecherii fac astia, daca mai dau drumul la incalzire sau nu...



Cu domnul Iorgulescu ati mai vorbit?

Am mai vorbit o singura data, cand a venit si m-a amenintat, ca, daca mai vorbesc de Ponta, ma "ia"... Eram in masina, a tras masina lui langa a mea si mi-a zis "Ba, daca mai vorbesti de Ponta, pana vineri, te <ia>!". Si m-a "luat"! Asa, ca mafiotii... Nu era imediat dupa alegeri, ci acum 2-3 ani. Relatiile noastre nu sunt prea...



La alegerile pentru presedintia FRF ce credeti ca se va intampla?

E lupta intre Servicii si Politic. Sunt curios sa vad cine castiga. Serviciile sunt cu Burleanu, Politicul cu Lupescu. Si corect si cinstit ar fi sa castige Marcel Puscas, pentru ca e cel mai bine pregatit. Sta lumea cu sufletul la gura, ca s-ar putea sa ii aresteze si acuma. Data trecuta era toata lumea cu Gica Popescu si, cand sa aleaga, nu au mai avut pe cine. A fost un abuz incalificabil si nimeni nu a luat atitudine. Cu Burleanu nu am discutat decat atunci cand a venit sa imi ceara ajutorul, inainte de alegeri. De atunci, nu. L-am ajutat si pe urma nicio invitatie nu mi-a dat, la niciun meci. Asta are un caracter asa urat! Nu are ce sa caute in fruntea fotbalului romanesc...