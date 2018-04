"Asa ceva nu trebuia sa se intample! Nu putea sa se intample! Dar se intampla". VIDEO PIELE DE GAINA: Cum s-a vazut calificarea Romei la BT Sport

Comentatorii italieni ai partidei dintre AS Roma si Barcelona nu au fost singurii care au "luat-o razna" la microfon in momentul golului de 3-0 al lui Manolas!

Minunea reusita de AS Roma aseara, in fata Barcelonei lui Messi si Suarez, a facut inconjurul lumii. Italienii au fost in extaz pe stadion si in fata televizoarelor, iar comentatorii partidei au "luat-o razna".

Comentatorii italieni nu au fost, insa, singurii care au reactionat senzational la golul de 3-0.

Trimisul BT Sport pe Olimpico a avut si el o reactie "piele de gaina".

"Roma renaste din ruine! Manolas, zeul grec al Romei! Imposibilul se intampla in fata ochilor nostri! Asa ceva nu trebuia sa se intample! Nu putea sa se intample! Dar se intampla! Barcelona, extraordinar, este la 8 minute de eliminare! Di Francesco nu stie unde sa se duca, Iniesta nu stie unde sa se uite! E un grec de la Muntele Olimp care a venit sa salveze cele 7 coline ale Romei", a spus comentatorul BT Sport.