PSG a mai luat un fotbalist cu 32.000.000 euro! A patra achizitie importanta a verii facuta de seici vine din Premier League

PSG a batut palma azi-noapte cu mijlocasul Idrissa Gueye.

Mijlocasul senegalez Idrissa Gueye (29 de ani) este cel de-al patrulea fotbalist important achizitionat de PSG in acesta vara. Presa din Franta anunta ca PSG si Everton au batut palma pentru un transferul al fotbalistului, suma ridicandu-se la 32.000.000 euro. Fotbalistul si-a dat si el acordul azi-noapte, dupa ce a purtat discutii cu sefii clubului parizian.

Idrissa Gueye are 29 de ani si a mai jucat in Ligue 1 pentru Lille. In ultimii 4 ani el a jucat in Premier League, evoluand un sezon pentru Aston Villa si trei pentru Everton.

PSG ajunge la 82.000.000 euro cheltuite in aceasta vara

Pe langa Gueye, pentru care va plati 32.000.000 euro, PSG i-a mai luat pe Abdou Diallo, cu aceeasi suma, de la Borussia Dortmund, Pablo Sarabia, in schimbul a 18.000.000 euro de la Sevilla, si Ander Herrera, venit gratis de la Manchester United.

In schimb, PSG i-a vandut pe Giovani Lo Celso (20.000.000 euro, la Real Betis), Moussa Diaby (15.000.000 euro, la Leverkusen), Christopher Nkunku (13.000.000 euro, la RB Leipzig), Grzegorz Krychowiak (12.000.000 euro, la Lokomotiv Moscova) si Timothy Weah (10.000.000 euro, la Lille).