Eugen Neagoe a primit doua oferte! Dinamo si CFR Cluj il vor la club: "Voi lua o decizie azi-maine!" Care e starea lui de sanatate

Eugen Neagoe a vorbit in direct la Pro X dupa ce a suferit o fibrilatie ventriculara fara puls.

Eugen Neagoe a vorbit in direct la Ora Exacta in Sport despre starea sa de sanatate si ce urmeaza pentru el in cariera.

"Ma simt bine, chiar foarte bine, sunt acasa. Sunt convins ca voi reveni mai puternic, dar va trebui sa iau o pauza de cateva saptamani, o luna, de la a antrena. Ieri am avut o intalnire cu domnul doctor si mi-a spus ca din punctul lui de vedere pot sa-mi reiau activitatea oricand voi hotari, dar nu vreau sa ma grabesc.



Cu siguranta nu voi putea renunta la fotbal si nu am nicio restrictie. Singurul lucru pe care nu trebuie sa-l mai fac e sa nu mai fumez. Am promis si ma tin de cuvant. Acesta este lucrul pe care mi l-a cerut si domnul doctor.



Ma interesa (cand era la terapie intensiva) cat s-a terminat meciul, ce s-a intamplat, nici nu stiam cat este ora in acel moment. Am intrebat care e rezultatul. Oamenii care erau pe langa mine mi-au zis sa las rezultatul, ca nu e important, au evitat sa-mi spuna.



As vrea sa le multumesc tuturor oamenilor din fotbal, tuturor din presa, toti au fost alaturi de mine. Am primit extraordinar de multe mesaje de sustinere, a contat foarte mult acest lucru pe mine. Cei de la CFR Cluj mi-au transmis printr-un prieten comun ca ma asteapta sa discutam de un post in organigrama clubului. Ii multumesc si lui Dan Petrescu ca si el m-a sustinut. Dar pana in acest moment nu am discutat mai mult. Acelasi lucru s-a intamplat cu cei de la Dinamo.



Dumnealor mi-au facut o propunere de a ramane, chiar daca nu antrenor pentru ca le-am spus ca in acest moment trebuie sa iau o pauza. Mi-au facut o propunere si le multumesc pe aceasta cale, inclusiv domnul Negoita a insistat. Nu mai vorbesc de Florin Prunea si Bogdan Balanescu. Voi lua hotararea astazi, maine, dar cu siguranta ma voi odihni. Dar nu stiu daca imi sta mie bine la birou, imi place pe teren. Sunt de la 10 ani pe terenul de fotbal. Asta stiu sa fac chiar daca nu foarte bine, asta imi e meseria" a spus Eugen Neagoe la Pro X.