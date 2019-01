OFICIAL | A revenit Takayuki! "Bruzli" i-a spus pas Astrei si a semnat cu o alta echipa din Europa. Unde va juca

La 32 de ani, japonezul Takayuki Seto a ales sa revina in Europa. El a jucat in ultimul an in liga a doua din tara natala.

Takayuki Seto a fost aproape de o revenire in Romania, la Astra, dar a ales pana la urma o noua aventura! Mijlocasul nipon, care a strans de-a lungul carierei peste 300 de meciuri in Liga I, va evolua pentru FK RFS, din Letonia!

Seto a jucat in ultimul an la Ventforet Kofu, in liga a doua japoneza.

Pentru Astra, el a jucat intre 2007-2015 si 2016-2018. Intre cele doua peripluri la Astra, Seto a imbracat si tricoul lui Osmanlispor.