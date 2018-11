Special www.sport.ro | Atunci cand fotbalul face minuni! Povestea lui Tetsuya, japonezul care a venit in Romania pentru ca iubeste ASTRA

De 1 decembrie, www.sport.ro iti propune povestile senzationale ale unor oamebni nebuni dupa Romania! My Romanian Story aduna fani din Japonia, Noua Zeelanda, Brazilia, Franta, Statele Unite, Polonia sau Suedia care ii spun Romaniei "La multi ani' in cel mai original mod posibil!

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Tetsuya Tsuno e student in Japonia. A venit in Romania de doua ori pentru a vedea meciurile Astrei, echipa pe care o sustine.

Cine s-ar fi gandit vreodata ca fotbalul romanesc poate ajunge sa fie apreciat peste multe hotare, tocmai in Japonia?! Chiar daca asta nu ar fi trecut niciodata prin mintea multora, s-a intamplat! Povestea lui Tetsuia o demonstreaza.

Tetsuia este japonezul care s-a indragostit de fotbalul romanesc si apoi s-a indragostit si de Romania.

"Am strans banii castigati la un job part-time si asa am ajuns in Romania", povesteste acesta.

Totusi, ceva l-a motivat sa stranga banii pentru a ajunge tocmai in tara noastra. A fost fotbalul si admiratia fata de o echipa romaneasca, Astra Giurgiu. Isi aminteste cu lux de amanunte fiecare moment din perioada de glorie a echipei din Giurgiu si marturiseste ca, atunci cand a inceput sa se uite la fotbalul din Liga 1, a fost dragoste la prima vedere cu echipa antrenata pe atunci de Daniel Isaila.

"Am inceput sa urmaresc fotbalul din Romania in urma cu 5 ani. Cu doar cinci ani in urma, totul era diferit. Echipa mea preferata este Astra. Imi amintesc ca Astra a aratat un fotbal foarte interesant in sezonul 2013/2014, cand a terminat pe locul al doilea in campionat si a castigat Cupa Romaniei. In urmatorul sezon, a inceput aventura in Europa League. Takayuki Seto a debutat cu un gol senzational in fata celor de la Salzburg. Sezonul 2014/2015 a fost fantastic pentru Seto si pentru mine.

Totusi, nu voi uita niciodata perioada 2015/2016. Astra a devenit campioana Ligii 1 in premiera. Marius Sumudica si jucatorii extraordinari au aratat un fotbal puternic fara Budescu si Enache.

Sezonul urmator, Gigi Becali a furat jucatorii de top de la Astra. Aventura in Champions League s-a terminat repede, insa Astra a reusit sa invinga West Ham de doua ori. In Europa League, echipa din Romania a avut un parcurs bun, ajungand in turul al doilea acolo unde Astra a dat peste Genk", isi aminteste Tetsuia.

In februarie 2017, suporterul din Japonia s-a hotarat sa vina in Romania, sa-si implineasca visul de a-si cunoaste echipa favorita. A plecat din tara lui, cu toate ca toti cei din familie ii spuneau "Romania este o tara periculoasa, ai grija!", dupa cum a povestit chiar el.

"Am ajuns la Giurgiu. Era pentru prima data cand plecam intr-o tara straina. Romania este prima tara straina pe care am vizitat-o. In Giurgiu, suporterii m-au intampinat cum se cuvine. Am fost surprins si foarte fericit. M-au dus la hotelul la care erau cazati jucatorii. Acolo m-am intalnit cu Lung jr., Budescu si Bosneag. Visul meu a devenit realitate! Takayuki a venit in lobby cu Sumudica. M-am bucurat de acel moment. Seto m-a luat la pranz cu echipa. A fost o surpriza enorma! La meciul la care am fost am izbucnit in lacrimi pentru ca Seto a marcat. Cel mai frumos moment!

Cand am mers la pranz cu echipa, eram un pic emotionat, nu-mi gaseam cuvintele, insa ei au stiut sa ma faca sa ma simt bine. Cand l-am intrebat pe Sumudica ce face Enache, el mi-a spus ca l-a vandut. Budescu m-a salutat in japoneza: <<Konnichiwa!>> (n.r. "Buna!"). Dupa antrenament, Cristian Petre mi-a dat un hanorac, Lung jr. mi-a dat o manusa, Sapunaru mi-a dat ghetele lui, iar Seto mi-a dat un tricou cu autografele jucatorilor. Aceste lucruri sunt comoara mea!", povesteste emotionat Tetsuia.

A prins momentul potrivit pentru o vizita de vis la echipa lui preferata. 2016/2017 a fost un sezon bun si rau in acelasi timp pentru Astra. In a doua parte a anului, multi dintre jucatori au plecat. "A inceput noua era Astra. FCSB a devenit o echipa de vis, cu jucatori de la Astra si Viitorul. A fost un sezon dificil pentru Edi si pentru jucatori si, din pacate, nu s-au mai calificat in Europa League", dupa cum spune chiar suporterul japonez.

Totusi, tristetea care i se citeste in glas e indulcita de faptul ca Tetsuia a reusit sa-si contrazica familia ingrijorata de calatoria sa in Romania. Chiar daca mama lui i-a spus ca Romania e o tara periculoasa si trebuie sa aiba mare grija, el nu a simtit deloc acest lucru.

"Este o tara sigura. Atunci cand nu am stiut ce autobuz sa iau, o femeie m-a ajutat. Oamenii sunt buni. La Giurgiu, suporterii m-au intampinat cu caldura, m-au ajutat! Pentru asta le multumesc! Din Romania am plecat in Ungaria, Austria, Slovacia si Cehia, insa Romania este cea mai frumoasa!", marturisteste Tesuia.

Meciul Astrei nu a fost singurul urmarit de suporterul japonez pe stadioanele din Romania. Tetsuia a fost si la Timisoara, acolo unde a mers la un amical dintre Poli Iasi si U Cluj. "Problema era ca nu aveam bilet. Dar m-am descurcat. Am vorbit cu oamenii de la intrare despre Poli si m-au lasat sa intru pe gratis. Meciul nu a fost senzational, dar m-am bucurat de atmosfera", isi aminteste cu zambetul pe buze.

Tetsuia a ajuns din nou in Romania in 2018. Prietenul lui, Stefan Adrian, i-a fost ghid pe stadion. A vazut victoria Astrei in fata celor de la Gaz Metan si i-a remarcat pe jucatorii de valoare ai Gazului, Olaru si Chamed.

A ajuns si la Bucuresti, acolo unde a fost in tribune la FCSB - CFR. "Am vizitat National Arena. Cu toate ca meciul a fost slab, m-am bucurat de atmosfera! Daca voi avea sansa, ma voi intoarce sa vizitez bazele de la Viitorul si Craiova", marturiseste japonezul care a invatat sa iubeasca Romania cu ajutorul fotbalului!

CITESTE AICI TOATE CELE 11 EPISOADE!