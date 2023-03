David Villa (41 de ani), retras din activitate în 2020, a luat-o pe urmele altor mari fotbaliști, precum Ronaldo, Beckham sau Piqué, și a devenit patron de club. Fostul atacant, campion mondial în 2010, a devenit proprietarul clubului Racing CF Benidorm.

Fondat în 2016, clubul din provincia Alicante evoluează momentan în liga regională din comunitatea Valenciană. Benidorm joacă pe stadionul Guillermo Amor, de 9.000 de locuri.

Cât a plătit David Villa pentru CF Benidorm și ce planuri are

David Villa, prin compania sa DV7 Group, a plătit 130.000 de euro pentru a deveni acționar majoritar la gruparea din Alicante. 80.000 de euro i-au reprezentat datoria clubului Benidorm, în timp ce restul vor fi folosiți pentru a completa bugetul echipei în actuala stagiune.

„Astăzi este o zi minunată. Vreau să aduc la Benidorm tot ce am visat că pot face pentru fotbal când mă retrag din activitate. Vrem să dezvoltăm baza de aici, atât în ceea ce privește copiii, cât și antrenorii. Putem să contribuim cu multă muncă, efort, entuziasm și dorință”, a declarat fostul vârf de la Barcelona, Valencia sau Atlético Madrid.

Villa a adăugat că cel mai important lucru pentru succesul echipei este să creeze o legătură strânsă cu comunitatea. „Nu venim cu vreo baghetă magică. Obiectivele clubului sunt pe termen lung, nu pentru acum. Durează să ai rezultate. Trebuie să faci lucrurile bine și să ai răbdare”, a mai zis ex-fotbalistul.

Benidorm, unul dintre cele mai turistice orașe din Spania

CF Benidorm are șanse mici de promovare în acest sezon. Formația din Alicante este pe poziția a cincea în grupa 4 din Regional Preferente, la 17 puncte în spatele liderului, Callosa Deportiva.

Un oraș la Marea Mediterană, cu circa 70.000 de locuitori și situat la 45 de kilometri de Alicante, Benidorm este un punct turistic important al Spaniei. Peste 30% din populația orașului este străină, în special englezi, irlandezi, olandezi și germani.

Născut în Tuilla, Asturia, David Villa are o legătură apropiată cu Benidorm, de unde are „amintiri de neuitat”. „În adolescență veneam aici în fiecare an, cu părinții mei, să petrecem vara în Rincón de Loix (n.r. - cartier din Benidorm”, a declarat fostul atacant.