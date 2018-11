I-a scos SEFUL din echipa! Scandalos: cum au ajuns sa nu joace fotbalistii de doua milioane de euro la CFR! Bataia intre CLANURI a rupt echipa

Conceicao a readus CFR-ul pe primul loc dupa un start slab de sezon.



Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

La CFR nu e insa liniste. Adusi ca mari sperante la Cluj, Ionita (23 de ani), Mailat (20 de ani) si Costache (20 de ani), au fost aparitii rare in echipa clujeana. Desi pentru cele 3 transferuri s-au cheltuit aproape doua milioane de euro, CFR-ul le-a scazut valoarea in momentul in care i-a utiat pe toti pe banca.

Conform Fanatik, cei 3 sunt victime ale razboiului continuu dintre membrii conducerii. Adusi la sugestia lui Marian Copilu, Ionita, Costache si Mailat ar plati din cauza conflictului dintre acesta si Iuliu Muresan. Ultimul ar fi incercat sa-i faca pe cei 3 sa para transferuri ratate, astfel incat sa-si consolideze puterea in club. In baza contractului semnat cu CFR, conform caruia sefii pot sa-si impuna punctul de vedere in privinta primului 11, Conceicao ar fi fost obligat sa accepte conditiile lui Muresan.

Conform mai multor surse apropiate de CFR, campioana negociaza revenirea lui Dan Petrescu in Gruia. Partile asteapta doar ruperea contractului dintre Petrescu si Guizhou pentru a putea trece la discutii concrete.