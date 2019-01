Cadou pentru Razvan! Patronul lui PAOK i-a adus inca doi jucatori in ultima zi de mercato, pentru titlul visat de 34 de ani

PAOK, liderul Greciei, cu 50 de puncte dupa 18 etape, se intareste pentru partea a doua a sezonului.

Razvan Lucescu si PAOK au defilat pana acum in campionatul Greciei. Formatia din Salonic are 50 de puncte dupa 18 etape si 8 puncte avans fata de locul 2, ocupat de Olympiakos. AEK Atena e la 14 puncte in spate!

PAOK vine dupa o serie incredibila de 5 meciuri in care a marcat 17 goluri si a primit unul singur.

Pentru a fi si mai siguri de titlu, grecii au decis sa aduca noi intariri in ultima zi de mercato.

Au transferat astazi un jucator de la Porto si un viking islandez

La Salonic au ajuns astazi doi fotbalisti, care se vor alatura lotului condus de Razvan Lucescu.

Portughezul Sergio Oliveira (26 de ani) a fost imprumutat de la FC Porto. El a jucat 8 meciuri pentru Porto in actualul sezon si a marcat 1 gol. In stagiunea trecuta, el a jucat 19 partide si a marcat de 4 ori.

Sergio Oliveira a mai evoluat la Pacos de Ferreira si Nantes. El este campion al Portugaliei in 2018!

Al doilea fotbalist transferat de PAOK este islandezul Sverrir Ingi Ingason, in varsta de 25 de ani. Acesta joaca pe postul de fundas central si are 1.88 metri. El a fost cumparat de la Rostov, din Rusia. El a mai jucat la Viking, Lokeren si Granada. Ingason are 26 de meciuri si 3 goluri pentru nationala Islandei.