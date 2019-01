Transfer neasteptat in Premier League! E cel mai scump jucator din istoria clubului si a doborat recordul unui fost castigator al Balonului de Aur

Ultima zi de mercato din Premier League aduce si cea mai surprinzatoare mutare.

Newcastle a platit nu mai putin de 23 de milioane de euro pentru Miguel Almiron, informeaza BBC. Mijlocasul ofensiv in varsta de 24 de ani vine de la campioana din MLS, Atlanta United.

Miguel Almiron a marcat 13 goluri in editia trecuta de campionat si se afla la prima experienta europeana din cariera. Pana acum, a mai jucat Paraguay la Cerro Porteno si in Argentina la Lanus.

Almiron devine astfel cel mai scump transfer facut in istorie de Newcastle. Tanarul din Paraguay il depaseste Michael Owen, fost castigator al Balonului de Aur in 2001, pe care Newcastle l-a transferat in 2005 de la Real Madrid pentru 18 milioane de euro.