Barcelona face schimb de portari cu o echipa din La Liga! Unde il trimite pe Cillessen si pe cine aduce in locul lui

Barcelona si Valencia fac schimb de portari!

Barcelona si Valencia se pregatesc sa oficializeze un schimb de portari, anunta cotidianul spaniol El Mundo Deportivo. Potrivit sursei citate, cluburile s-au inteles pentru un schimb Jasper Cillessen - Neto!

La finalul sezonului, olandezul Cillessen a anuntat ca vrea sa plece de la Barcelona, el fiind in ultimii trei ani doar rezerva pe Camp Nou. Cillessen a aparat la Barcelona doar in Cupa Spaniei si a transmis ca vrea sa mearga la o echipa la care sa fie titular.

Schimb Cillessen - Neto



De cealalta parte, Neto, fost rival al lui Tatarusanu la Fiorentina, a fost titularul Valenciei in ultimul sezon.

Spaniolii scriu ca Cillessen isi doreste sa mearga la o echipa care sa ii dea sanse, in timp ce Neto vrea "la o echipa mare".

Asa s-a ajuns, potrivit celor de la El Mundo Deportivo, la discutiile Barcelona - Valencia. Cele doua cluburi s-au inteles si urmeaza sa faca anuntul oficial.

Cillessen vs. Neto in cifre



Brazilianul Neto are 29 de ani si a fost titular la Valencia in ultimele doua sezoane. El a jucat 33 de meciuri in La Liga in stafgiunea 2017/18 si 34 in sezonul 2018/19. Acesta a mai aparat de 8 ori in Europa League si de 5 ori in Champions League.

Inainte sa ajunga la Valencia, el a fost rezerva lui Buffon la Juventus timp de doua sezoane.

De partea cealalta, Cillessen a aparat in doar 5 meciuri de La Liga in ultimele 3 sezoane. Adus de la Ajax in 2016, olandezul a fost "portarul de Cupa" al Barcelonei. Acesta a mai aparat de 3 ori in UEFA Champions League: cate un meci pe sezon!