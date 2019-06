Adrien Rabiot, la Juventus! Italienii ii dau 10.000.000 euro la semnatura si un salariu colosal mijlocasului francez!

Adrien Rabiot va deveni in scurt timp jucatorul lui Juventus. El are deja un acord cu supercampioana Italiei, anunta presa din Peninsula.

Adrien Rabiot va deveni de la 1 iulie jucatorul lui Juventus, anunta presa din Italia. Fotbalistul francez ramane liber de contract la sfarsitul lunii iunie. El a evoluat de peste 200 de ori pentru PSG si a castigat 6 titluri ale Frantei cu echipa pariziana.

Adrien Rabiot s-a inteles cu Juventus



Presa din Italia, dar si jurnalistii spanioli de la El Chiringuito, anunta ca Rabiot va deveni jucatorul lui Juventus, formatie care l-a convins cu o prima de instalare uriasa: 10.000.000 euro!

Juventus il va plati pe Rabiot cu 7.000.000 euro pe sezon, timp de 5 ani!

In varsta de 24 de ani, Rabiot a refuzat sa isi prelungeasca contractul cu PSG, motiv pentru care a fost trimis la echipa secunda in ultima jumatate de an.