Ce a declarat Amanda Anisimova când a aflat că joacă împotriva Simonei Halep în sferturile de finală de la Wimbledon 2022

În sferturile de finală, fostul lider WTA o va întâlni pe americanca Amanda Anisimova (20 de ani, 25 WTA), care a trecut de Harmony Tan în optimi, în două seturi, 6-2, 6-3.

Halep a întâlnit-o pe Anisimova și în urmă cu mai puțin de două săptămâni, pe 23 iunie. Românca s-a impus fără emoții, în două seturi, 6-2, 6-1.

Va fi a patra întâlnire dintre cele două. Simona Halep și Amanda Anisimova s-au mai întâlnit la Roland Garros în 2019 și 2020, iar ambele meciuri s-au încheiat în două seturi. Anisimova l-a câștigat pe primul, iar Halep și-a luat revanșa în anul următor.

Amanda Anisimova, pregătită pentru duelul cu Simona Halep

"Am jucat cu Halep acum ceva mai mult de o săptămână, e foarte greu să joci împotriva ei pe iarbă. A jucat foarte bine în acea partidă, dar acel duel a fost foarte greu pentru mine și pentru că am simțit un disconfort la încheietură. Ca atare, nu am fost capabilă să îi ofer cea mai bună replică.

Știu că mă așteaptă un nou meci foarte greu, dar abia aștept să o întâlnesc iar. Sunt sigură că amândouă vom da o luptă pe cinste pentru calificarea în semifinale", a declarat Amanda Anisimova, potrivit wtatennis.com.

Tabloul sferturilor de finală de la Wimbledon:

Tatjana Maria (103 WTA) – Jule Niemeier (97 WTA), 5 iulie

Marie Bouzkova (66 WTA) – Ons Jabeur (2 WTA), 5 iulie

Simona Halep (18 WTA) – Amanda Anisimova (25 WTA), 6 iulie

Ajla Tomljanovic (44 WTA) – Elena Rybakina (23 WTA), 6 iulie