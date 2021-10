Bianca Andreescu și Cori Gauff vin cu sfaturi pentru Emma Răducanu, înainte de Indian Wells: „Pe mine asta m-a ruinat!”

Bianca Andreescu și Cori Gauff, două dintre jucătoarele care au cunoscut succesul în tenisul mondial foarte devreme în carierele lor îi trimit avertismente campioanei de la US Open, Emma Răducanu.

Câștigătoare a Openului American în 2019, sportiva canadiană cu părinți români o avertizează pe Emma Răducanu de posibila îngâmfare care poate surveni după o asemenea reușită și îi transmite importanța trăirii în prezent.

Bianca Andreescu: „Cel mai important pentru mine a fost să încetez din a trăi în trecut. Mereu mă întrebam de ce nu mai joc ca în 2019.”



„Să nu lase succesul să i se urce la cap! E uşor să ajungi acolo, dar mult mai greu este să te menţii. Să continue să muncească din greu, să rămână cu capul plecat şi recunoscătoare pentru ce au! Să fie încrezătoare, dar fără să devină prea îngâmfată!

Cel mai important lucru pentru mine în ultimul timp a fost să încetez să trăiesc în trecut, pentru că asta m-a ruinat. Mereu mă întrebam de ce nu mai joc ca în 2019″, a spus Bianca Andreescu, potrivit Reuters, citat de Telekom Sport.

Mai mult, jucătoarea din SUA în vârstă de 17 ani îi comunică, indirect, un sfat practic Emmei Răducanu. „Eu mi-am instalat o aplicație care îmi limitează accesul la telefon și mă lasă să îl folosesc doar o oră pe zi, între 08:30 și 09:30. Îmi place să interacționez cu fanii, dar trebuie să îți limitezi timpul folosit pentru a trimite mesaje; altfel, poți să îți pierzi concentarea,” a declarat Cori Gauff, notează Punto de break.

Cum abordează Emma Răducanu problema faimei după US Open 2021



Între timp, Emma Răducanu a oferit un interviu pentru The Guardian, în care dezvăluie că și-a continuat viața după încheierea US Open într-o manieră foarte similară cu modul în care și-o conducea înainte de acea performanță.

Despre întoarcerea în Bromley, orașul său din Marea Britanie, Emma Răducanu a spus „Când am fost acasă, nu am prea ieșit în oras. Nu m-am dus la restaurante. Am stat doar acasă, alături de familie. S-a simțit bine să primesc susținerea tuturor și mesajele frumoase, dar nu m-am lăsat prinsă în capcană. M-am concentrat pe tenis și pe antrenamentele mele”, a afirmat sportiva britanică cu origini românești.