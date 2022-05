Turneele ATP și WTA 1000 de la Roma nu se opresc din a oferi surprize plăcute tenisului. Dincolo de imaginile superbe aduse de Arena Pietrangeli sau de publicul care umple tribunele arenelor la majoritatea partidelor competitive, încă din primele tururi, Diego Schwartzman și John Isner s-au gândit să formeze o echipă, în proba de dublu masculin.

Parteneriatul dintre jucătorul argentinian și american a stârnit mii de reacții pe rețelele de socializare, alăturarea fizică a celor doi scoțând în evidență diferența de 38 de centimetri dintre cei doi.

Diego Schwartzman - fost număr 8 mondial și actualmente ocupant al locului 15 în clasamentul ATP de simplu - are o înălțime de 1,70 metri, dar asta nu îl împiedică să joace, măcar ocazional, și în proba de dublu.

De această dată, a debutat cu succes la Roma, învingându-i, alături de John Isner, pe Santiago Gonzalez și Andres Molteni, scor 5-7, 6-3 și 10-1 în super tiebreak-ul setului decisiv.

Jucătorul din SUA - fost număr 8 ATP, actualmente 29 -, înalt de 2,08 metri a jucat un rol exponențial în această victorie, dar combinația dintre serviciul său puternic și jocul complet al argentinianului, din zona liniei de fund, poate reprezenta o adiție intrigantă tenisului de dublu.

În turul următor, Schwartzman/ Isner îi vor înfrunta pe câștigătorii partidei dintre Opelka/ Paul și Cabal/ Farah.

