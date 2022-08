„Abia am ieșit de la duș, ce plan de joc să am?” Cori Gauff, pusă pe glume înaintea meciului cu Simona Halep 

Cori Gauff (18 ani, 11 WTA) a ajuns la 30 de victorii din 44 de meciuri jucate în sezonul 2022, dar nu își propune nimic mai puțin decât victoria în meciul cu Simona Halep, din faza ultimelor opt jucătoare rămase în competiție la Toronto.

Cori Gauff: „Simona e o veterană a circuitului. E vorba despre execuție mai mult de planul de joc.”

„Va fi un nou meci dificil. Am pierdut trei din trei cu ea. Dacă va fi nevoie de alte trei ore de joc, vom trece prin ele. Știu că va fi o bătălie complicată și că va trebui să fiu activă mental pe întreaga durată a confruntării, în mod special pentru că o înfrunt pe Simona Halep, care e o jucătoare atât de dură.

Simona e o veterană a circuitului. O să am un plan de joc, dar nu îl am pregătit încă, pentru că abia am ieșit de la duș. Nu am niciun plan de joc!”, a spus Cori Gauff, izbucnind în râs.

„Am mai jucat cu Simona Halep, e vorba despre execuție mai mult decât a avea un plan de joc. Simona Halep are, probabil, cea mai bună mobilitate din circuit, în termeni de alergare și schimbare de direcție.



Reușește să deschidă unghiurile și să ajungă la orice lovitură, iar, în plus, e o luptătoare, iar elementele acestea o fac greu de învins de către oricine. În ultimul meci, am condus cu 4-1, cred că am avut rețeta succesului, dar am fost depășită mental. Cu ea trebuie să fii atentă la fiecare punct, altfel vei pierde. Asta o face o jucătoare atât de măreață,” a adăugat Cori Gauff, prefațând sfertul de finală cu Simona Halep de la Toronto.