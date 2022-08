„Va fi o luptă dură!” Simona Halep o așteaptă pe finalista Roland Garros, Cori Gauff, în sferturi la Toronto

Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) a învins-o pe Jil Teichmann (25 de ani, 21 WTA), scor 6-2, 7-5 pentru a se califica în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Toronto.

Ajunsă fără set pierdut între ultimele opt jucătoare în ediția 2022 a Openului Canadian, sportiva din România le-a mulțumit conaționalilor veniți în tribunele arenei centrale pentru a o susține.

Simona Halep: „Nu am simțit jocul, dar mă bucur că am rămas în luptă din punct de vedere mental.”

„Întotdeauna e frumos să ai alături publicul, îți trimit energia lor și te ajută să continui să alergi după fiecare minge, să continui să lupți. Vreau să vă mulțumesc tuturor că ați venit. E o plăcere să joc aici și mă bucur să mă întorc în sferturile de finală,” a spus Simona Halep, în deschiderea interviului oferit pe teren.

„A fost super dificil cu vântul, am ratat multe mingi și nu am simțit jocul, a fost greu să returnezi, dar mă bucur că am rămas acolo mental și că am câștigat această partidă,” a continuat Simona Halep.

Cât despre următoarea sa adversară, Simona Halep a spus următoarele: „Știu că am jucat de câteva ori, de fiecare dată mă aștept la o luptă dură cu ea. Luptă mereu, va fi o provocare bună pentru mine, iar eu sunt aici ca să dau tot ce am mai bun,” a completat Simona Halep.

Simona Halep revine pe teren la Toronto vineri, 12 august, în sfertul de finală pe care îl va disputa contra americancei Cori Gauff. Aceasta a eliminat-o într-un meci dramatic de trei seturi pe Aryna Sabalenka, scor 7-5, 4-6, 7-6 (4).

