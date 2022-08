Circuitul WTA, „Regatul Simonei Halep”. Românca, aproape să doboare un record istoric deținut de Agnieszka Radwanska

Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) va urca o poziție în clasamentul WTA, până pe locul al 14-lea, în urma celor trei succese legate fără set pierdut la Toronto, în defavoarea croatei Donna Vekic, chinezoaicei Shuai Zhang și elvețiencei Jil Teichmann.

Dincolo de acest pas înainte făcut în ierarhia mondială, jucătoarea din Constanța o așteaptă pe Cori Gauff în al 39-lea sfert de finală pe care îl va disputa într-o competiție de calibru WTA 1000.

Al doilea cel mai înalt rang al unei întreceri de tenis feminin, după turneele de mare șlem, WTA 1000 s-a dovedit pentru Simona Halep o scenă în care și-a demonstrat din plin cele mai bune calități sportive, de-a lungul ultimului deceniu.

Doar Agnieszka Radwanska, cu 42 de prezențe în sferturile de finală ale turneelor de categorie WTA 1000 stă mai bine decât Simona Halep la acest capitol statistic care îi atestă excelența în regim de longevitate.

39 - Only Agnieszka Radwanska (42) has reached more WTA-1000 quarterfinals than Simona #Halep (39). Realm.@WTA @WTA_insider @Simona_Halep pic.twitter.com/nbh1nwMNYy