GALERIE FOTO Obiecția Soranei Cîrstea, înainte de a întâlni a 12-a jucătoare a lumii, în turul trei la Wimbledon

Obiecția Soranei Cîrstea, înainte de a întâlni a 12-a jucătoare a lumii, în turul trei la Wimbledon Tenis
Marcu Czentye
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Sorana Cîrstea nu va porni cu prima șansă la victorie, în a treia rundă a competiției de mare șlem din Marea Britanie.

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Tenis WTASorana CirsteaTurneul de la WimbledonLinda Noskovaadversaraturul trei
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Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) imită, pe iarba de la Wimbledon, ceea ce a reușit pe zgura de la Roland Garros.

În primele două runde ale întrecerii de mare șlem din Londra, jucătoarea din România nu a pierdut set în fața adversarelor Sara Bejlek și Kimberly Birrell.

Sorana Cîrstea ar fi preferat o altă adversară, măcar de dragul varietății

6-1, 7-6 (6), respectiv 6-3, 6-4 au fost scorurile seturilor câștigate de Sorana Cîrstea, în primele două partide, în care a plecat la start având prima șansă la calificare.

Acest scenariu nu se va repeta și în turul trei, rundă în care Sorana Cîrstea va primi replica cehoaicei Linda Noskova (21 de ani, 12 WTA).

Într-o derulare atipică de evenimente, Sorana Cîrstea urmează să o înfrunte pe Linda Noskova pentru a cincea oară în acest an. Cîrstea s-a impus de trei ori, în primele patru dueluri desfășurate în 2026.

Pronunțându-se asupra acestui aspect, Sorana Cîrstea a glumit, spunând că i-ar fi plăcut să joace împotriva altor jucătoare.

„Rar mi s-a întâmplat să fiu în luna iunie sau iulie și să joc de cinci ori cu aceeași jucătoare.”

„Am spus așa, ca o glumă, că aș vrea să încerc și alte adversare. Rar mi s-a întâmplat să fiu în luna iunie sau iulie și să joc de cinci ori cu o jucătoare, dar se întâmplă.

Ne cunoaștem destul de bine, însă nu cred că am mai jucat pe iarbă una împotriva celeilalte. O jucătoare solidă, o jucătoare bună, care este în primele 10, nu cred că are nevoie de foarte multă descriere; în același timp, am câștigat chiar trei meciuri anul acesta împotriva ei și cred că pot să fac un meci bun. Contează foarte mult ce am eu de făcut și să îmi țin jocul,” a afirmat Sorana Cîrstea, într-un interviu acordat Eurosport.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea alb 2026 02
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Sorana Cîrstea - Linda Noskova: scorul meciurilor directe, 3-2

În primele cinci întâlniri cu Linda Noskova, Sorana Cîrstea a obținut trei victorii, fiind, din acest punct de vedere, favorită la calificarea în optimile Wimbledon 2026, în ciuda configurației clasamentului.

Patru partide au avut loc pe hard, iar una, pe zgură. Cel mai recent duel direct a avut loc în 11 mai, în optimile turneului de la Roma.

Istoricul duelurilor dintre Cîrstea și Noskova

  • ianuarie 2024, Brisbane: 6-4, 4-6, 6-4 pentru Linda Noskova
  • februarie 2026, Dubai: 6-1, 6-4 pentru Sorana Cîrstea
  • martie 2026, Indian Wells: 6-7, 6-4, 6-4 pentru Linda Noskova
  • martie 2026, Miami: 6-2, 3-6, 6-4 pentru Sorana Cîrstea
  • mai 2026, Roma: 6-2, 6-4 pentru Sorana Cîrstea
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  • Rezumatul meciului Sorana Cîrstea - Kimberly Birrell 6-3, 6-4
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