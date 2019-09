Veste de ULTIM MOMENT in tenis! Rafa Nadal s-a retras de Laver Cup! Motivul pentru care a dus la aceasta decizie

Din articol Rafael Nadal, probleme fizice dupa US Open

Nadal s-a retras de la Laver Cup.

Veste de ultima ora in tenisul masculin: Rafael Nadal are o inflamatie la incheietura mainii stangi si a fost nevoit sa se retraga de la Cupa Laver.

Spaniolul era programat sa joace doua meciuri in ultima zi, insa conditia sa fizica il impiedica sa faca acest lucru. In locul sau, pentru Echipa Europei vor evolua Dominic Thiem si Stefanos Tsitsipas.

Rafael Nadal, probleme fizice dupa US Open



"Corpul meu a fost slabit dupa US Open”, a declarat Rafael Nadal la Geneva.

Spaniolul inca se resimte dupa eforturile senzationale pe care le-a facut la Flushing Meadows, unde a castigat o finala lunga de 4 ore si 51 de minute.

Rafa Nadal este deja calificat la Turneul Campionilor de la Londra, care se va desfasura in luna noiembrie. In prezent, ibericul ocupa locul al 2-lea in clasamentul ATP.