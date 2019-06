RAFA NADAL, A 12-A FINALA LA ROLAND GARROS | Nadal l-a spulberat in semifinale pe Federer si isi asteapta adversarul

Rafael Nadal este primul finalist de la Roland Garros 2019!

Un duel asteptat cu sufletul la gura de catre iubitorii sportului alb s-a incheiat cu un rezultat previzibil initial. Rafael Nadal, supranumit "Regele zgurii", l-a invins in penultimul act pe marele lui rival, Roger Federer, scor 6-3, 6-4, 6-2, la capatul unui meci care a durat doua ore si 28 de minute de joc. Astfel, cel de-al 39-lea lor duel direct a fost adjudecat de iberic, care nu a cedat niciodata in fata elvetianului pe zgura pariziana.

Federer castigase ultimele cinci partide jucate cu Nadal, ultima lor confruntare avand loc in finala turneului de la Shanghai, in 2017, cand elvetianul s-a impus cu 6-4, 6-3. In continuare, Nadal, castigator a 11 titluri la Roland Garros, il va infrunta, pentru a-si adjudca cel de-al 12-lea trofeu la Paris, pe castigatorul dintre Novak Djokovic, liderul mondial din ATP, si Dominic Thiem, finalistul de anul trecut de la Roland Garros.

Rafael Nadal, invincibil pe zgura din Paris

Rafael Nadal nu a parut sa aiba vreo slabiciune in fata lui Federer pe suprafata pe care a obtinut rezultate fantastice de-a lungul timpului. Desi conditiile de joc nu au fost excelente (a batut vantul foarte tare), ibericul a controlat foarte bine punctele si nu si-a lasat adversarul sa ia nici macar un singur set. In acest moment, Nadal conduce cu 24-15 in meciurile directe cu Federer, cele mai multe victorii fiind obtinute pe zgura (14-2). Ultima lor intalnire pe zgura data inca din 2013, in finala turneului de la Roma, castigata de spaniol cu 6-1, 6-3.

Parcursul lui Nadal pana in finala de la Roland Garros:

Turul I: 6-2, 6-1, 6-3 cu Yannick Hanfmann (Germania, 180 ATP)

Turul II: 6-1, 6-2, 6-4 cu Yannick Maden (Germania, 114 TP)

Turul III: 6-1, 6-3, 4-6, 6-3 cu David Goffin (Belgia, 29 ATP)

Optimi: 6-2, 6-3, 6-3 cu Juan Londero (Argentina, 78 ATP)

Sferturi: 6-1, 6-1, 6-3 cu Kei Nishikori (Japonia, 7 ATP)

Semifinale: 6-3, 6-4, 6-2 cu Roger Federer (Elvetia, 3 ATP)